Sarah-Jeanne Labrosse nous fait craquer avec ces images de son fils sur le plateau

La magnifique Sarah-Jeanne Labrosse a partagé sur son compte Instagram, une courte vidéo de son fils et elle qui s'amuse et on craque totalement!

C'est sur le plateau de l'émission Révolution, que Sarah-Jeanne Labrosse s'est amusée avec son fils dans de grands casiers oranges. C'est le petit Lawrence qui voulait s'y cacher et on est bien heureux que le moment ait été capturé puisqu'il est trop mignon dans son petit jean et son chandail rayé. On a aussi aimé le look de l'animatrice. Son long chandail rouge et ses bottes noires aux genoux étaient très stylés. On a adoré le carrousel de photos qui nous donnait un peu accès aux coulisses de l'émission quand Sarah-Jeanne ne tourne pas.