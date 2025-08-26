Marc-André Grondin à Charlotte Le Bon: «Je te sens gossée»

Marc-André Grondin recevra Charlotte Le Bon dans la nouvelle saison de Hot Ones Québec!

La comédienne, que l'on a récemment vue dans la série à succès The White Lotus, répondra aux questions de l'animateur tout en dégustant des ailes de poulet de plus en plus piquantes.

Dans un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit Charlotte Le Bon perdre ses moyens en raison d'une bouchée très, très épicée. Au même moment, Marc-André Grondin lui demande pourquoi les artistes québécois ressentent le besoin de changer leur accent lorsqu'ils vont travailler en France.

Cette question et la chaleur provoquée par l'aile de poulet ont rendu l'actrice totalement «gossée». Voici le drôle d'extrait de Hot Ones Québec, saison 2: