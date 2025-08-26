Marc-André Grondin à Charlotte Le Bon: «Je te sens gossée»

Début du contenu principal.
Marc-André Grondin recevra Charlotte Le Bon dans la nouvelle saison de Hot Ones Québec!
La comédienne, que l'on a récemment vue dans la série à succès The White Lotus, répondra aux questions de l'animateur tout en dégustant des ailes de poulet de plus en plus piquantes.
Dans un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit Charlotte Le Bon perdre ses moyens en raison d'une bouchée très, très épicée. Au même moment, Marc-André Grondin lui demande pourquoi les artistes québécois ressentent le besoin de changer leur accent lorsqu'ils vont travailler en France.
Cette question et la chaleur provoquée par l'aile de poulet ont rendu l'actrice totalement «gossée». Voici le drôle d'extrait de Hot Ones Québec, saison 2:
Elle est en larmes! On a déjà hâte de voir la suite.
Rappelons que cette émission est une adaptation d'un concept américain disponible gratuitement sur YouTube.
Dans la version québécoise, disponible sur la plateforme payante Illico Plus, chaque invité relève un double défi: affronter une série de 10 questions franches et sans détour… tout en croquant dans des ailes de poulet nappées de sauces qui montent dangereusement en intensité.
La saison 2 de Hot Ones Québec nous permettra de voir Charlotte Le Bon, Martin Matte, Marthe Laverdière et Claude Legault.
Voici la bande-annonce, qui nous donne un aperçu de ce qui nous attend cet automne:
D'ici là, on vous invite à découvrir la version américaine sur YouTube.
Les plus récents épisodes mettent entre autres en vedette Patrick Schwarzenegger de The White Lotus, Macaulay Culkin, Selena Gomez et Benny Blanco.