Après Zénith, voici ce que devient Manuel Tadros

Une musique qui donne chaud

Difficile de ne pas ressentir les airs du Sud en entendant Cariño. Morceau qui nous donne envie de se déhancher sur un son latino, où Tadros incarne un homme qui a traversé le monde pour trouver l’amour, sans s’apercevoir qu’il était près de lui, depuis toujours.

Cariño en espagnole, ou « tendresse », « câlin » et même « mon amour » en français, est un hymne doux et rempli de sens, puisque par moment, ce que l’on recherche loin de nous est parfois tout près. Le chanteur et acteur s’est entouré de la figure montante de la pop québécoise contemporaine Realmind pour la réalisation. C’est plutôt l’artiste multi-platine reconnue à l’international Alexiane qui s’occupe des chœurs.