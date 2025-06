Voici ce que deviennent Mamadou et Maude d'OD Mexique

Des sentiments encore présents?

Aujourd’hui, les deux ex affirment être en bons termes, mais les commentaires de Maude laissent croire qu’il pourrait rester quelques zones floues.

« On a un petit souper ce soir et Mams va être là. Est-ce que je suis stressée? Non! Est-ce que je vais me mettre vraiment cute? Oui! […] Des fois, sous l’effet de l’alcool, il y a des petites crottes sur le cœur qui sortent. […] Une chose mène à une autre… je ne peux pas t’en dire plus, ce n’est pas TV appropriate.»

Même si rien n’est confirmé officiellement, on sent qu’il y a encore une certaine complicité entre Maude et Mamadou.

Lors du dernier party de retrouvailles, Solène a été claire, en discutant avec Maude et Mamadou: «Mais vous faites l'amour?»

Un peu mal à l'aise, Mamadou a ajouté: «On avait dit qu'à partir de mai, c'était terminé.» Et Maude a renchéri: «On est dus... d'habitude, c'est aux deux semaines.»