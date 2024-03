Maïka Desnoyers publie un magnifique selfie et remercie ses fans

«Tsé quand tu te feel! Ça méritait une photo.

On a tous des bons, et des moins bons jours.

Et je trouve ça important d’être capable de dire haut et fort, qu’on se trouve jolie. En fait, c’est sain de le faire.

On a souvent l’habitude de chialer sur les réseaux sociaux, mais ces temps-ci je dois avouer que vous me donner le sourire. J’ai reçu tellement de beaux messages depuis que j’ai recommencé à être plus active ici.

J’avais arrêté parce que, pendant un certain temps, les gens étaient lourds et me faisaient angoisser.

À ce moment-là, j’ai choisi ma santé mentale.

Je ne suis pas capable de venir sur les réseaux sociaux en faisant comme si lés méchancetés ne me touchaient pas.

Bref, merci pour la belle dose d’amour»

Rappelons que Maïka Desnoyers a reçu de drôles de messages de détracteurs au cours des derniers mois. Une personne l'a même accusée d'être à l'origine de la hausse des taux d'intérêts immobiliers! On vous invite à revoir cette histoire farfelue.

On est contents de voir qu'elle a su prendre du recul et qu'elle revient de vacances la tête reposée!