Maïka Desnoyers et Daniel Corbin célèbrent la 100e de Vendre ou rénover au Québec

C'est la 100e de Vendre ou rénover au Québec et les animateurs Maïka Desnoyers et Daniel Corbin tenaient à remercier le public.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, Vendre ou rénover au Québec fête ses 100 émissions, ses 100 maisons participantes, ses 100 rénovations et encore plus de maisons visitées!

C'est avec un petit gâteau et une flûte de champagne à la main que Maïka et Daniel ont tenu à souligner l'importance du public et du lien qu'ils ont tissé au fil du temps.