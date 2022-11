Mahée Paiement: voici QUAND on pourra la revoir à la télé!

Vous vous ennuyez de voir Mahée Paiement au petit écran? Nous avons une bonne nouvelle pour vous! La célèbre blonde sera de retour à la télé le temps d'un spécial des Fêtes.

La comédienne a accepté l'invitation de Bianca Gervais et Sébastien Diaz et fera partie de leur émission Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-Cadeau! Pour toute une génération, Mahée Paiement est associée au film Bach et Bottine... un classique de Ciné-Cadeau! Elle fait partie de cet univers festif depuis ses débuts devant la caméra et on a hâte de la retrouver dans cette spéciale des Fêtes!

La date à mettre à votre calendrier : le 9 décembre à 19h30 à Télé-Québec. Voici un aperçu de ce qui nous attend :