Madonna partage une rare photo de ses six enfants lors d'un Thanksgiving gothique et enivrant

La chanteuse, qui portait une robe corset en dentelle noire de style gothique, des bijoux en argent et des cheveux roux frisés, a inclus des photos d'elle-même, des jumelles et de Lourdes se relayant derrière une table de DJ.

Madonna a également partagé une photo d'elle tenant un grand verre de vin rouge et une photo de leur grande table de Thanksgiving, qui contenait un centre de table composé d'un arbre avec des fleurs rouges, de faux cardinaux et des lumières. Chaque set de table contenait une assiette colorée, une serviette pliée, un stylo et un morceau de papier portant la mention «I AM THANKFUL FOR...» à remplir par les invités.

