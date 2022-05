Sortie de famille: le fils de Madonna porte une robe assortie au look de sa mère

Madonna et son fils David sont nos inspirations mode du jour!

Le duo a attiré tous les regards, ce week-end, lors d'un match de boxe au Barclays Center de Brooklyn.

La mère et son fils ont affiché des tenues assorties de la marque Adidas. Alors que la chanteuse était sublime dans un ensemble noir et blanc, l'adolescent de 16 ans était très stylé dans une robe à col en V rouge et blanche.

Voici les clichés de la reine de la pop et son fils :