Voici quelle actrice incarnera Madonna au cinéma et elle lui ressemble énormément

Rappelons que Madonna a joué dans plusieurs films au cours de sa carrière, dont Evita et Recherche Susan désespérément (Desperately Seeking Susan). Elle a également réalisé deux films : Filth and Wisdomen 2008 et W/E en 2011, récompensé par le Golden Globe de la meilleure chanson.



​​On ne sait toujours pas quand le biopic de la star prendra l'affiche. À suivre!