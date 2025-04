Voici ce que devient Macha Limonchik

Les deux comédiennes ont toutes les deux joué dans la série Fatale-Station. On pourra les retrouver ensemble sur scène dès le 1er octobre 2025.

Afin de mieux comprendre ce qui vous attend, on vous invite à jeter un oeil au résumé de la pièce:

Ce texte de l’autrice serbe Iva Brdar nous dessine la vie d’une femme en 15 tableaux, chacun d’eux débutant par un conseil maternel que la protagoniste tente de suivre ; sans succès. Face à autant d’impératifs, la désobéissance s’impose d’elle-même, malgré soi. Invariablement, c’est ainsi qu’elle meurt à chaque scène de manière de plus en plus absurde et spectaculaire.

Cette fable ludique et décalée révèle subtilement une réflexion féministe dépourvue de militantisme. Loin d’une simple chronique de la condition féminine, la pièce, où le fantôme du soviétisme rôde encore, interroge la liberté et la rébellion dans une société où chaque citoyen·ne est contraint·e par des règles invisibles mais bien réelles.

Les billets pour cette oeuvre mettant en vedette Macha Limonchik sont en vente dès maintenant sur le site du Théâtre de 4'SOUS.

Où voir Macha Limonchik à la télé?