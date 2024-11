Lysandre Nadeau et Claude Bégin révèlent tout sur le mystère de l’OVNI

On a appris en primeur qu’ils feront une apparition dans leur propre rôle au cours de la saison, alors qu’ils seront témoins d’une possible manifestation d’extraterrestres qui fera l’objet d’une enquête par l’équipe de l’A.C.C.A..

Lysandre et Claude auront notamment la chance de jouer avec Gildor Roy et Silvi Tourigny. Lors du tournage, on a aussi appris que Gildor et Silvi ont improvisé plusieurs répliques durant cette scène, ce qui était très propice au décrochage pour Lysandre et Claude!