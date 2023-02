Lysandre Nadeau dévoile une touchante photo d'allaitement et donne des nouvelles de son bébé

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir une magnifique photo de bébé et maman, alors que Lysandre allaite son petit garçon.

«Tout va bien. Il n'a plus besoin de support respiratoire. Plus besoin de gros antidouleurs. Il commence déjà à prendre le sein. Il pleure, fait caca et fait pipi comme la majorité des bébés. On est heureux. Pis évidemment, c'est le plus beau du monde (complètement non-objectivement) ((même en ressemblant à Alec Baldwin))»., confie-t-elle au sixième jour de vie de son petit bébé.