Rare photo de Claude Bégin avec son grand garçon

Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont révélé le sexe de leur bébé à naître : il s'agira d'un petit garçon!

L'influenceuse et le chanteur ont fait une fête de la révélation (gender reveal party) en fin de semaine. Afin d'éviter les stéréotypes, la thématique était « banane ou pamplemousse ». Entourés de leurs amis et de leur famille, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont appris qu'ils auraient un bébé « banane », c'est-à-dire un garçon!

Les photos de cet événement rempli d'amour sont tout simplement magnifiques.

