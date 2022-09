Patrick Huard: voyez sa grande fille s’élancer en trapèze volant

La fille de Patrick Huard, Jessie, aborde la pression des femmes à devenir mère

La fille aînée de Patrick Huard a assurément volé la vedette lors de son passage à La Tour, le printemps dernier.



Jessie y était à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, et a fait un commentaire particulièrement puissant sur la pression des femmes à devenir mères.



Installée avec Alice Morel-Michaud et Sophie Nélisse, la jeune femme a abordé le double standard qui mine les hommes et les femmes. Découvrez l'extrait ici.