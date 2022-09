Rare photo de Véronique Cloutier et sa soeur, Stéphanie!

« Nous avons passé une superbe journée au Club de Golf Le Mirage de Terrebonne pour la 1ère édition de l'Omnium Théo & Louis. 🏌🏽‍♂️☀️ Cet événement caritatif, présenté par EgR Inc. - Stratèges en assurance et initié par José Théodore et Louis Morissette, a réuni plus de 250 invités, tous présents pour soutenir les soins, la recherche et l’enseignement en maladies neuromusculaires de l'hôpital Sainte-Justine et du Centre de réadaptation Marie-Enfant (CRME) ainsi que la Fondation Véro & Louis. 🎉💙 ⁣ ⁣ Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et donateurs pour leur générosité. Grâce à eux, un montant de 470 000$ NET a été amassé. Un très grand succès pour cette 1ère édition! 🎉😊⁣ »

C'est plutôt rare de voir les soeurs Cloutier réunies sur la même photo! Leurs sourires parlent pour elles!

On lève notre chapeau à l'équipe pour cette belle initiative!