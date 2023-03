Lunou Zucchini: une véritable femme fatale sur cette nouvelle photo!

Lunou Zucchini est récemment partie en voyage et ça nous fait rêver !

La chanteuse s'est fait dorer la couenne loin de l’hiver québécois. Elle semblait être dans un endroit où il fait chaud et sur le bord de la mer.

Lunou semble en voyage avec une amie et elles profitent de la vie à grand coup d’espresso martini et de déjeuners au bord de l'eau. Un bikini noir, un autre vert sauge et une robe fleurie, la chanteuse est à tomber par terre dans chacun de ses looks de vacances.

