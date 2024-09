Ludivine Reding avait toute une surprise pour son père!

Le 15 septembre dernier, Ludivine Reding a par ailleurs participé au triathlon Osmose de Sorel-Tracy, se classant 44e sur 92 participants!

On a pu voir, sur ses réseaux sociaux, une petite vidéo du moment où elle touche à la ligne d’arrivée à la toute fin de sa course, à la troisième et dernière épreuve. Cliquez ici pour voir ce beau moment de fierté.

