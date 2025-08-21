Ludivine Reding impressionne en sautant d’une falaise abrupte aux Îles-de-la-Madeleine, voyez la vidéo

Ludivine Reding nous a offert une petite dose de sensations fortes en documentant son saut impressionnant d’une falaise abrupte, aux Îles-de-la-Madeleine.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Dans des stories déposées sur Instagram, la comédienne qu’on retrouvera très bientôt dans STAT documente depuis quelques jours son escapade entre amis dans l’archipel du Saint-Laurent.

Marche dans les paysages grandioses, pique-nique sur les rocs escarpés, détente au soleil, feu sur la plage; tout y est pour nous donner envie de faire notre valise et partir aussi vers les Îles.

Et dans les dernières heures, Ludivine Reding a montré son courage, elle qui a filmé son saut audacieux d’un escarpement.

Vêtue d’un bikini échancré gris charbon, elle a couru et sans se questionner, s’est lancée dans l’eau agitée.