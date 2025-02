Luc Picard partagera l’écran avec son fils Henri, voici ce qu’il faut savoir

Le père et le fils ont déjà partagé l’écran. On se souvient tous de cette scène marquante dans le film L’Audition, un monologue de plusieurs minutes du personnage joué par Luc Picard qui fait ses adieux à son fils. Ce dernier verra la cassette quelques années plus tard, alors que son papa est décédé : c’était Henri Picard, le petit garçon de l’époque.