Louis-Olivier Mauffette a retrouvé l’amour… et voici avec qui!

Louis-Olivier Mauffette n'est plus un coeur à prendre!
Après une année 2023 marquée par la séparation avec Marie Soleil Dion, la comédienne et animatrice avec qui il partage son fils Léon, aujourd’hui âgé de huit ans, Louis-Olivier Mauffette ouvre un nouveau chapitre de sa vie!
Et cette fois, l’amour est revenu là où il ne l’attendait pas forcément!
Le comédien raconte avoir eu envie de rencontrer quelqu’un en dehors du milieu artistique, question de vivre une relation plus simple, ancrée dans un quotidien différent. C’est finalement grâce aux réseaux sociaux que Cupidon a frappé: « J’avais envie de rencontrer quelqu’un qui ne travaille pas dans mon milieu. C’est grâce aux réseaux sociaux que j’ai rencontré Élizabeth », confie-t-il au Échos Vedettes.
Élizabeth, pour sa part, est opticienne et propriétaire d’une lunetterie à Belœil. Le couple file le parfait bonheur depuis déjà quelques mois. Une belle complicité s’est installée, au point où ils planifient leur tout premier voyage en amoureux sous le soleil, dès janvier prochain. Une escapade qui marquera certainement une étape importante pour les amoureux!
Côté carrière, Louis-Olivier Mauffette continue d’accumuler les projets. Il vient tout juste de terminer le tournage de Alertes, dont les nouveaux épisodes seront bientôt diffusés à TVA. Le public peut également le retrouver sur scène dans Le crime de l’Orient-Express, où il incarne Hercule Poirot; un rôle marquant, taillé sur mesure pour lui!
On lui souhaite le meilleur pour la suite!
