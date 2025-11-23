Louis-Olivier Mauffette a retrouvé l’amour… et voici avec qui!

Louis-Olivier Mauffette n'est plus un coeur à prendre!

Après une année 2023 marquée par la séparation avec Marie Soleil Dion, la comédienne et animatrice avec qui il partage son fils Léon, aujourd’hui âgé de huit ans, Louis-Olivier Mauffette ouvre un nouveau chapitre de sa vie!

Et cette fois, l’amour est revenu là où il ne l’attendait pas forcément!