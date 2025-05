Louis Morissette et Geneviève Schmidt partageront l’écran dans ce film prometteur

En plus des deux comédiens, on y retrouvera une distribition cinq étoiles, Pascale Drevillon, Robin Aubert, Rachel Graton, Denis Marchand, Mounia Zahzam, Irdens Exantus, Martin David Peters, Cassandra Latreille, Khate Lessard, Sasha Boucher-Godmer, Christen Marlot et Cam Poirier.

FRANÇOIS·E est une comédie qui mêle humour et remise en question, en confrontant son personnage principal à un monde qu’il ne comprend plus. Poussé hors de sa zone de confort, il découvre autant son environnement que des facettes insoupçonnées de lui-même.