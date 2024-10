Louis Morissette attise la rivalité Québec-Montréal

Louis Morissette vous invite à assister à un événement opposant Québec et Montréal pour la bonne cause!

Comme vous le savez peut-être, l'humoriste et producteur coanime un balado sportif avec Jean-Philippe Wauthier intitulé Entre la poire et le fromage. Les deux amis ont eu l'idée d'organiser un match de hockey opposant l'équipe du balado et leurs amis, de Montréal, et les radios de Québec 107,5 Rouge et 98,9 ÉNERGIE.

Ce sera l'occasion pour les fans de voir leurs personnalités préférées et de joindre l'utile à l'agréable: les profits iront à la Fondation Véro & Louis!

Voici l'invitation de Louis Morissette en vidéo: