Allégations financières : Louis Morissette répond du tac au tac à Luc Poirier

Louis Morissette remet les pandules à l'heure

Louis Morissette a évidemment tenu à rectifier les faits, lui qui a nié catégoriquement ces allégations, ajoutant que ses avocats se chargeraient des démarches suivantes. Voici ce qu’il a écrit :

«Dans le cadre d’une entrevue diffusée hier sur les ondes de QUB radio, l’homme d’affaires Luc Poirier a attaqué mon intégrité personnelle ainsi que la gouvernance de la Fondation Véro et Louis. Les allégations qu’il a formulées concernant le financement de la Fondation Véro et Louis sont fausses et diffamatoires. Je tiens à nier CATÉGORIQUEMENT ces allégations calomnieuses manifestement motivées par des intentions malicieuses. Je ne laisserai jamais personne remettre en cause mon intégrité personnelle et mon mandat philanthropique en tant que fondateur et Président du C.A. de la Fondation Véro et Louis. JAMAIS je n’ai reçu d’honoraires de la Fondation Véro et Louis. Jamais. Véro, moi-même et les membres du Conseil d’Administration nions vigoureusement ces accusations gratuites, injustifiées qui nous attaquent personnellement et sont nuisibles aux fondements et à la mission de la Fondation.

Je respecte l’opinion des gens qui peuvent avoir un désaccord avec mes prises de position. Cependant, je ne peux pas laisser de fausses accusations être véhiculées pour m’attaquer personnellement et porter ombrage à notre mission d’aider les familles d’adultes autistes. Je ne ferai aucune autre déclaration sur le sujet et à partir de maintenant je laisserai mes avocats entreprendre les démarches qui s’imposent.»

Sa publication se trouve ci-dessous.