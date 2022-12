The White Lotus: la saison 3 pourrait-elle se dérouler à Québec?

Voici ce qu'on peut lire dans la présentation élaborée visant à amener le tournage de la populaire série au Québec :

« Cher Mike White,

Vous savez, c’est un peu devenu un rêve pour nous. On y pense depuis quelque temps déjà : être l’une des prochaines destinations de votre célèbre série The White Lotus. Si nous vous invitons à considérer notre ville aujourd’hui, c’est parce que nous croyons que Québec est la destination idéale. Avec son majestueux hôtel Fairmont Le Château Frontenac, ses fortifications, ses trésors architecturaux et plus de 400 ans d’histoire qui côtoient la modernité d’une ville du XXIe siècle, Québec donnera sans aucun doute à The White Lotus une toute nouvelle dimension, tout aussi magnétique qu’elle. »

Vous pouvez voir toutes les images dans le document officiel de Destination Québec cité.