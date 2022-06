PHOTOS: Superbe mariage champêtre dans les Cantons-de-l’Est pour Geneviève Tardif et Charles Hamelin

Evelyne Audet et son amoureux faisaient aussi partie des invités, mais malheureusement, la future maman a découvert ce matin qu'elle avait contracté la COVID!

«Le mariage où j'aurais dû être.



Ce soir, ma belle amie @gentardif1 se marie avec @charleshamelin. J'avais donc ben hâte à cette soirée-là. On est arrivés dans les Cantons de l'est hier. Puis ce matin, je me suis levée dans un état lamentable. J'ai tout d'abord cru à une mauvaise journée de grossesse (comme j'en ai plusieurs ces temps-ci). Mais plus la journée avançait, pire c'était. J'ai donc fait un test Covid, et la petite barre que je ne voulais pas voir s'est affichée.

Vous dire ma déception, ma peine, ma frustration. Je manque le mariage de ma chum. Je sais que c'est un des moments les plus importants de sa vie, et la connaissant, cette soirée-là allait être impeccable et organisée avec un grand souci du détail. (C'était déjà le cas depuis la toute première invitation).

Salutations à tout le monde qui est là-bas que je ne verrai pas. Gang de chanceux!

Et félicitations aux mariés. Vous êtes beaux, inspirants, et on est heureux de pouvoir assister à votre amour au quotidien. Que du bonheur!!»