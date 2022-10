LOL: Qui rira le dernier?: Découvrez qui accompagnera Patrick Huard dans sa nouvelle série!

Des dizaines de caméras seront déployées pour ne rien manquer de cette compétition de six heures truffée de rebondissements imprévisibles et de moments exaltants. Ces vedettes de l’humour s’exécuteront dans différents styles comme le stand-up, les rôles de composition, l’improvisation et la comédie physique, dans le seul et unique but de faire rire sans perdre leur sérieux. À mesure que le temps s’écoule, ceux qui ne peuvent retenir leur rire sont éliminés. La personne qui reste impassible le plus longtemps remporte le grand prix de 100 000$ au profit de l’organisme de bienfaisance de son choix.

LOL: Qui rira le dernier? est la plus récente adaptation de Documental, la série à succès lancée au Japon. L’émission chouchou du public a été adaptée au Canada, au Brésil, au Japon, au Mexique, en Australie, en Allemagne, en Italie, en France, en Inde et en Espagne. Jay Baruchel, Eugenio Derbez, Fedez, Michael « Bully » Herbig et Rebel Wilson comptent parmi les célébrités locales qui en ont assuré l’animation. LOL: Qui rira le dernier? sera présentée au début de 2023, en exclusivité sur Prime Video.