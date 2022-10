Bye Bye 2022: découvrez quelle vedette s'ajoute à la distribution

Dans un communiqué émis par le diffuseur public, l'acteur et humoriste se ravit de se joindre à cette grande fête de fin d'année :

« J’ai tellement eu de fun à tourner un sketch avec Simon Olivier et toute l’équipe du Bye Bye, quand ils m’ont demandé de faire partie de l’équipe comme comédien et auteur, je n’ai pas pu dire non. Il y a eu tellement d’événements marquants cette année, j’ai déjà plein d’idées ! J’ai un peu peur aussi. Raison de plus pour dire oui ! »

En entrevue ce mois-ci, Patrick Huard a confié que le jeu lui manquait vraiment lorsqu'il animait La Tour. On est donc très heureux de savoir qu'il est de retour en force!