Lili-Ann De Francesco pose en lingerie sur Instagram

Lili-Ann De Francesco a récemment créé la surprise en publiant une vidéo d'elle lors d'un photoshoot en lingerie sur son compte Instagram.

La chanteuse et comédienne a une fois de plus captivé l'attention de ses abonnés avec ces images audacieuses et sexy.

Cependant, le mystère reste entier quant à l'objectif de cette séance photo.