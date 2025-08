Voici le lien entre Phil Roy et la fille d'Yvon Deschamps

Phil continue son récit en disant qu’il devait environ 751$ à Annie pour les pichets de bière qu’elle lui avait offerts pendant toute la durée de la session.

Finalement, il a appelé Annie pour lui promettre de la rembourser. «Elle a dit :"Phil, quand on était à l'école de l'humour, je n'avais pas plus d'argent que toi. Ce que je faisais, c'est que j'appelais mon père. "Peux-tu m'aider avec l'école?" Il me virait de l'argent, puis moi, je te le donnais."»

Donc, pour remercier Yvon Deschamps, Phil a décidé de faire un don à sa fondation. Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait.