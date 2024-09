Tapis rouge bondé pour l'hommage «Yvon Deschamps raconte La Shop»

Mardi soir, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, avait lieu la grande première médiatique de l'hommage Yvon Deschamps raconte La Shop, un spectacle musical et humoristique qui célèbre l’œuvre du célèbre monologuiste québécois.

Inspiré par ses textes percutants, ce spectacle offre une vision créative en alliant théâtre, humour, danse, chanson et cirque, tout en mettant en lumière une vingtaine de succès musicaux québécois.

Sur scène, 19 artistes, dont David Savard, Elizabeth Duperré, Sylvain Marcel et Stéphane Archambault, donnent vie à des personnages colorés, avec la présence d’Yvon Deschamps assurée par une narration et des vidéos projetées. La mise en scène est signée Jean-François Blais, les arrangements musicaux par Antoine Gratton, et les chorégraphies par DM Nation.