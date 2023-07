Cette série dramatique avec Patrice Godin brillera à l'international!

Le tournage de cette nouvelle mouture du thriller amoureux aura lieu plus tard cette année et les téléspectateurs slovaques pourront le découvrir en 2024 sur TV JOJ.

Chez nous, en plus de Patrice Godin dans le rôle principal de Marc-Alexandre, L'homme qui aimait trop réunit Hélène Florent, Fanny Mallette et Nadia Kounda. La série a été présentée sur Noovo et se trouve maintenant sur Crave.

Avant de vous plonger dans cette histoire mystérieuse, on vous invite à voir la bande-annonce ainsi que le synopsis officiel:

 

Marc-Alexandre Moisan a un grave accident et se retrouve inconscient, entre la vie et la mort, à l’urgence. C’est à ce moment que son entourage, accouru à son chevet, fait face à la réalité: Marc-Alexandre mène une double vie familiale et conjugale à l’insu de tous. Ses deux conjointes et même sa nouvelle amante se voient pour la première fois. Mais comment ce représentant commercial a-t-il pu partager sa vie entre Montréal et Magog depuis 2 ans ?

Un drame qui vous tiendra en haleine de la première à la dernière seconde!