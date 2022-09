Patrice Godin plus sexy et ténébreux que jamais sur de nouvelles photos

Patrice Godin est notre vedette du jour!

Le bel acteur québécois, qui nous a longtemps fait frissonner dans le rôle de Yanick Dubeau dans District 31, a dévoilé 7 nouvelles photos professionnelles.

Publiés sur Instagram, ces portraits montrent le comédien plus sombre et sexy que jamais. D'abord, on ignorait qu'il avait maintenant les cheveux aussi longs! Puis, avec ses tatouages et son air sérieux, Patrice Godin est à la fois séduisant et ténébreux. Voici les photos en question :