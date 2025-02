Fête chez Leonardo DiCaprio: cette Québécoise y était, voici ses révélations

Dans un extrait publié sur les médias sociaux du balado, la créatrice de contenu explique que c'est son amie qui avait été invitée à l'anniversaire de l'acteur.

«La seule raison pourquoi je suis allée, c'est parce que mon amie, elle s'est faite invitée. Pis, elle, elle avait 25 ans.»

Elle explique que la règle qui dit que Léonardo se tient avec des filles beaucoup plus jeunes que son âge est vraie!

«Il y avait peut-être 30 personnes de son âge. Après ça, c'était juste des filles de genre 24-25 ans. On est peut-être restées une heure et on est parti.»