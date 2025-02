Voici où vous pourrez revoir Le Cœur a ses raisons pour ses 20 ans!

Portée par le talent comique inégalé de Marc Labrèche (Brett et Brad Montgomery) et d’Anne Dorval (Criquette Rockwell), la série regorge de dialogues mélodramatiques et de situations invraisemblables qui en font un incontournable de l’humour québécois.

Outre Brett, Brad et Criquette, on retrouve avec plaisir Ashley, Brenda, ainsi qu’une galerie de personnages mémorables comme Crystale (Sophie Faucher), Becky (Pascale Buissières), Madge (Michèle Deslauriers), Lewis (Patrice Coquereau), Peter (James Hyndman) et Ridge (Pierre Brassard). Tous contribuent à cet univers éclaté où les clichés des soap operas sont poussés à leur paroxysme.