Laurie et Christopher des Traîtres racontent les débuts de leur histoire d'amour

Dans une session question réponse, sur le compte Instagram de Laurie, le couple a expliqué qu'il s'était revu après leur sortie de l'émission.

Des étoiles dans les yeux, Laurie a raconté que comment ça c'est passé pour elle: «Après l'aventure, on s'est revenu une bonne partie de du gang et Chris était là. À cette soirée-là, j'ai comme allumé pour la première fois que je voulais vraiment m'assoir à côté de lui pendant le souper. Grâce à cette activité de retrouvailles là, que je me suis ouvert les yeux»