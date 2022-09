Laurent Duvernay-Tardif: un tendre baiser avec son amoureuse sur une nouvelle photo!

Laurent Duvernay-Tardif et son amoureuse ont mis de la lumière dans notre fil d'actualités Instagram en ce début de semaine!

Les tourtereaux se sont mis sur leur 31, en fin de semaine pour un événement. L'histoire ne dit pas ce qu'ils célébraient, mais la splendide robe rose et le sac brillant de la jeune femme et le foulard de soie de Laurent Duvernay-Tardif laissent croire à un anniversaire ou un mariage!

Le footballeur professionnel et médecin a ensuite publié deux photos de lui et sa belle Florence-Agathe lors de cette journée spéciale. Sur le premier cliché, les amoureux posent avec leur plus beau sourire et sur le deuxième, on les voit en train de s'embrasser. Voici les jolies photos en question, à voir en utilisant la petite flèche blanche à droite au centre de la publication :