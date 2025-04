L’amour dans les yeux, Laurent Duvernay-Tardif accompagne sa conjointe

C'est l'essai de Florence, Hors jeu : Chronique culturelle et féministe sur l’industrie du sport professionnel, qui a été recompensé.

Le livre met en lumière les femmes dans le sport et s’inscrit dans un mouvement d’inclusion et de démocratisation qu'elle porte avec conviction, à la fois par sa plume et par ses actions. Deux ans après l’écriture du livre, Laurent souligne à nouveau l’élan que ce projet a contribué à créer.