Voici ce qu'Anne-Sophie L'amour est dans le pré avait à dire aux prétendants

Ce soir, dans L'amour est dans le pré, nous avons retrouvé une ancienne candidate adorée, Anne-Sophie, qui a apporté une dose de nostalgie et de sagesse à l'aventure de cette saison.



Anne-Sophie, connue pour son charisme et sa sincérité lors de sa participation précédente, est réapparue sur nos écrans, en visitant Charlie et ses prétendants.