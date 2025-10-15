Khate Lessard nous présente son nouvel amoureux

Début du contenu principal.
Khate Lessard, qui s'est fait connaître du grand public lors de son passage à Occupation Double Afrique du Sud en 2019, a dévoilé une photo de son nouvel amoureux, le présentant à ses abonnés.
C’est sur ses réseaux sociaux que la belle a effectivement déposé une image les montrant, amoureux et souriant, ajoutant un texte touchant sur sa façon d’aborder les relations.
Khate Lessard a raconté avoir vécu un grand changement dans sa façon d’aborder ses relations. En légende sur un cliché montrant sa main dans celle de sa douce moitié elle a écrit:
«Franchement si j’ai compris un truc cette année, c’est que je fuis souvent les relations par peur d’être blessée ou même de trouver mieux.
Je réfléchis toujours trop et ça me bloque, ça me ferme des portes et le m’empêche de vivre à fond. Le plus oimportant c’est de trouver le bonheur et la simplicité peu importe où tu la trouve! Ben présentement, quelqu’un me fait sentir VRAIMENT bien!! Sooo why not!!»
Sous une autre photo, cette fois-ci déposée dans une publication, on voit les deux tourtereaux devant un décor aux couleurs d’automne. Ils sont radieux!
On souhaite à la créatrice de contenu et à sa douce moitié de continuer de cette relation qui leur fait du bien!