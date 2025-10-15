Khate Lessard nous présente son nouvel amoureux

Khate Lessard a raconté avoir vécu un grand changement dans sa façon d’aborder ses relations. En légende sur un cliché montrant sa main dans celle de sa douce moitié elle a écrit:

«Franchement si j’ai compris un truc cette année, c’est que je fuis souvent les relations par peur d’être blessée ou même de trouver mieux.

Je réfléchis toujours trop et ça me bloque, ça me ferme des portes et le m’empêche de vivre à fond. Le plus oimportant c’est de trouver le bonheur et la simplicité peu importe où tu la trouve! Ben présentement, quelqu’un me fait sentir VRAIMENT bien!! Sooo why not!!»