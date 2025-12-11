Kelly Osbourne répond aux commentaires sur sa perte de poids drastique

Kelly Osbourne n'en peut plus.

La chanteuse, actrice et animatrice reçoit des tonnes de commentaires sur son poids ces temps-ci, et elle en a ras le bol. La fille d'Ozzy Osbourne est en deuil de son célèbre père depuis le mois de juillet et elle n'a absolument pas d'énergie à accorder à ses détractrices.

Le mot est placé au féminin, car Kelly Osbourne affirme que la plupart des remarques sur sa perte de poids drastique proviennent de femmes adultes.