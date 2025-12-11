Kelly Osbourne répond aux commentaires sur sa perte de poids drastique

Début du contenu principal.
Kelly Osbourne n'en peut plus.
La chanteuse, actrice et animatrice reçoit des tonnes de commentaires sur son poids ces temps-ci, et elle en a ras le bol. La fille d'Ozzy Osbourne est en deuil de son célèbre père depuis le mois de juillet et elle n'a absolument pas d'énergie à accorder à ses détractrices.
Le mot est placé au féminin, car Kelly Osbourne affirme que la plupart des remarques sur sa perte de poids drastique proviennent de femmes adultes.
Dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, la star de 41 ans exprime sa colère et son désarroi devant tant de haine souvent cachée sous le ton de la bienveillance.
Voici le message de Kelly Osbourne à celles qui critiquent sa perte de poids, accompagné de la traduction libre juste en-dessous:
«Vos commentaires méchants n'aident personne. Ils vous font sentir plus grands et futés, comme si vous aviez réussi quelque chose. Mais tout ce que vous avez accompli, c'est de devenir des intimidateurs. C'est dégoûtant. Genre, vous avez des problèmes mentaux. Un autre truc qui est étrange, c'est que vous comparez des photos de moi maintenant, à 41 ans, avec des images de moi quand j'avais 18 ans. La face des gens change quand ils vieillissent. Le plus décevant dans tout ça, c’est que la plupart des commentaires viennent de femmes adultes. Certaines disent qu’elles sont thérapeutes, d’autres sont des mères… C’est totalement désolant de voir que les femmes n’arrivent pas à soutenir les autres femmes. Qu’elles doivent les dénigrer alors que leur père vient de mourir. C’est dégueulasse. Et je n’en peux plus. Alors… allez vous faire foutre.»
Voilà qui est clair!
En espérant que sa réponse suscite une réflexion chez celles qui ont osé critiquer sa silhouette publiquement.
Plus tôt cet automne, Debbie Lynch-White est devenue le visage de la nouvelle campagne de l’organisme Équilibre. Vous pouvez revoir la vidéo bienveillante largement partagée sur les médias sociaux juste ici.
On vous invite également à écouter le balado Elles sont, plus particulièrement l'épisode sur le body shaming qui donne la parole à deux femmes qui vivent avec des corps différents. Appuyez sur «Play» dans le lecteur ci-dessous:
En terminant, voici une liste de ressources si vous ou l'un.e de vos proches souffrez d'un trouble alimentaire:
