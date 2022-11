Katy Perry plus sexy que jamais en robe de latex rose fluo

Katy Perry a fait sensation lors de son passage à Tokyo au Japon, ce week-end!

La princesse de la pop y a offert un concert spécial dans le cadre du True Colors Festival, un événement annuel qui célèbre la diversité et l'inclusion.

On peut admirer les superbes looks de la chanteuse sur des images partagées sur les réseaux sociaux. La star est plus sexy que jamais dans une robe de latex rose fluo et un manteau oversize assorti, puis dans un sublime ensemble pastel.

Voici les images partagées par Katy Perry, à voir en utilisant la flèche blanche à droite au centre de la publication :