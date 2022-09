Christina Aguilera était plus flamboyante que jamais dans cette robe de dentelle rouge

Christina Aguilera a également profité de cette soirée spéciale pour dévoiler un nouveau vidéoclip pour la chanson No Es Que Te Extrañe, dédiée à son père.

« En tant que mère, je veux être la version la plus forte et la plus saine de moi-même pour mes enfants. J'ai écrit No Es Que Te Extrañe pour boucler la boucle, accepter, pardonner et être libéré. Le pardon commence lorsque le chagrin se transforme en liberté », a-t-elle écrit.