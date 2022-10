Les looks les plus sexy vus sur le tapis rouge de la première de Black Panther: Wakanda Forever

Les stars étaient réunies mercredi à Los Angeles pour la grande première de Black Panther : Wakanda Forever.

Parmi celles-ci, Rihanna et son amoureux A$AP Rocky ont fait sensation sur le tapis rouge dans deux looks coordonnés. Il s'agissait également de la première apparition du couple depuis la naissance de leur petit garçon. Rappelons que la chanteuse prête sa voix à la bande originale du film tant attendu. La chanson qui sera dévoilée ce vendredi marquera son retour en musique après six ans d'absence.

Voici les looks les plus sexy de cette prestigieuse soirée :