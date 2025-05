Katherine Levac magasine avec ses jumeaux et ça ne se passe pas comme prévu

Un mot de Chloé Robichaud en ce jour de sortie

La réalisatrice Chloé Robichaud est très fière de présenter sa nouvelle version de Deux femmes en or au grand public en ce vendredi.

Sur Instagram, elle a partagé un album de photos capturées sur le plateau de tournage avec un petit mot invitant les gens à aller voir le film:

«Le film est à vous maintenant. Mais pour moi les souvenirs restent et les amitiés aussi heureusement. DEUX FEMMES EN OR partout au Québec et dans plusieurs salles au Canada des AUJOURD’HUI»