Katherine Levac était très bien accompagnée lors d’une soirée au cirque

Dans une suite de stories déposées sur Instagram, Katherine Levac a effectivement documenté son périple et on a un coup de cœur particulier pour Ben et Mathias qui ont visiblement été très inspirés par le cirque.

L’été semble rempli de petits bonheur pour Katherine Levac et sa famille, eux qui ne manquent pas de faire le plein d’activités de saison.

Il y a un peu moins d’un mois, on a notamment eu droit à des images adorables de leur cueillette de fraises ou encore d’autres images de leurs vacances à Terre-Neuve-et-Labrador.