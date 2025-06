Voici où Katherine Levac et sa famille se sont envolés pour les vacances

La petite famille a décidé de profiter de quelques jours à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les jumeaux, Ben et Mathias, ont profité du temps passé au bord de l’eau pour jouer dehors.

Même si on a eu de belles journées au Québec, il semble que la température n’était pas des plus clémentes. Sur les photos, on aperçoit un ciel très nuageux et, à en juger par leurs vêtements, on devine qu’il ne faisait pas très chaud.