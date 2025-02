Catherine F. d’Occupation Double ne ressemble plus à ça

Le changement radical n'a pas manqué de faire réagir ses abonnés qui ont été nombreux à déposer une mention «j’aime» sur la publication.

Celle qui s'est fait connaître comme «Catastrophe» à OD et qui a pérennisé sa réputation de type no bullshit à OD Tentations au soleil a opté pour une transformation capillaire des plus audacieuses, inscrivant : «Je change mes cheveux comme je change d’idée (traduction libre).» Il faut rappeler qu’elle s’était offert une transformation pas plus tard qu’en novembre dernier!