Kate Middleton est tout droit sortie de La Belle et la Bête, voyez les photos

C’est dans une robe jaune éclatante digne des plus beaux contes de fées que la princesse de Galles, Kate Middleton, a littéralement volé la vedette lors d’un événement royal récemment.
Lors d’un dîner au palais de Buckingham, Kate est apparue élégante comme la Belle dans La Belle et la Bête, elle a descendu les marches du palais dans une somptueuse robe jaune à manches longues et à la traîne majestueuse.
Sur les photos, on la voit main dans la main avec le prince William, rayonnante dans une robe à col bateau jaune doré.
Voici les images:
La ressemblance entre la princesse et Belle est saisissante. Sa robe semble tout droit inspirée de la tenue emblématique du célèbre personnage de Disney. Avec la coiffure soignée et la couronne scintillante, on se croirait véritablement transporté dans un conte de fées.
Le prince William et la princesse Charlotte ont fait une sortie père-fille remarquée lors de la finale de l’EURO féminin de l’UEFA 2025.
Installés dans les gradins, ils étaient là pour encourager l’équipe d’Angleterre, qui a remporté la victoire lors de ce grand tournoi.
