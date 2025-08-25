À 28 semaines de grossesse, Kassandre de Survivor partage une photo de son baby bump

Début du contenu principal.
Alerte au baby bump!
La redoutable Kassandre, que l'on a connue à Survivor Québec et qu'on suit désormais à Survivor Australia vs The World, attend son premier enfant. Elle a annoncé la belle nouvelle au début de l'été.
En cette dernière semaine du mois d'août, Kassandre Bastarache dévoile une adorable photo de son ventre arrondi. Sur l'image publiée dans sa story Instagram, elle ajoute que le troisième trimestre de sa grossesse est particulièrement difficile au niveau du sommeil.
Voici la photo du baby bump de Kassandre de Survivor:
Elle est magnifique!
Le mois dernier, Kassandre et son conjoint dévoilaient le sexe de leur bébé à naître. Il s'agira d'un petit garçon!
Pour la populaire sportive, c'est une bénédiction, car elle n'aurait pas aimé «revoyait son adolescence défiler dans sa tête» et elle «se serait endurée 2.4 secondes en tant que parent».
On leur souhaite beaucoup de bonheur!
Kassandre Bastarache qu’on a adopté durant la 2e saison de l’édition québécoise de la franchise représente la province à cette édition all star. On en profite donc pour explorer certains aspects qu’on connaissait peut-être moins de la Trifluvienne athlétique.
D'abord, elle est fan de nature et de plein air, elle qui n’hésite pas à aller se ressourcer dans la forêt, particulièrement celle de sa Mauricie qu’elle adore.
Puis, elle adore voyager, elle qui visitait cet été la Loire, qui l’a complètement conquise.
Vous aimerez aussi: