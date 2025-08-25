À 28 semaines de grossesse, Kassandre de Survivor partage une photo de son baby bump

Alerte au baby bump!

La redoutable Kassandre, que l'on a connue à Survivor Québec et qu'on suit désormais à Survivor Australia vs The World, attend son premier enfant. Elle a annoncé la belle nouvelle au début de l'été.

En cette dernière semaine du mois d'août, Kassandre Bastarache dévoile une adorable photo de son ventre arrondi. Sur l'image publiée dans sa story Instagram, elle ajoute que le troisième trimestre de sa grossesse est particulièrement difficile au niveau du sommeil.

Voici la photo du baby bump de Kassandre de Survivor: